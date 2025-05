CASERTA. Cade dal balcone al secondo piano: in codice rosso il “broker” Paolo Sforza

CASERTA -È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta Paolo Sforza, il 42enne “broker” casertano noto per alcune strane operazioni, come aver, ad esempio, fatto un bagno in piscina della Reggia di Caserta, ma anche a Firenze e a Roma.

Sforza è caduto dal balcone al secondo piano della sua abitazione a Caserta, città in cui è potuto tornare da circa un anno, dopo un divieto emesso dalla questura di Caserta.

Legato da un rapporto di amicizia e professionale con Raffaele Capone, figlio del ras del clan Belforte, Giovanni Capone, prima che l’erede di questi venisse colpito dall’inchiesta e la condanna per l’accoltellamento di due membri della famiglia Rondinone, storia che si lega anche allo scioglimento dell’amministrazione comunale di Caserta, aveva avuto un periodo di celebrità, poi perdendo un po’ le luci della ribalta.

Non possiamo ancora affermare che si sia trattato di un incidente o di una caduta nata da un atto volontario. Paolo Sforza non è in pericolo di vita.