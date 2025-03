CASERTA. Donna cade in casa, 7 ore senza soccorsi. Vigili del Fuoco forzano la porta

Alle 3 di questa notte

CASERTA – Nella notte scorsa, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Petrarca, nella frazione Centurano di Caserta, per soccorrere un’anziana di 85 anni caduta in casa. La donna, che vive da sola mentre le figlie sono a Bologna, era rimasta a terra per circa sette ore dopo una caduta avvenuta la sera precedente, intorno alle 20. L’allarme è scattato grazie a un familiare che non riusciva a contattarla. I soccorritori hanno trovato la donna cosciente e in buone condizioni nonostante la lunga permanenza a terra. L’intervento tempestivo, realizzato intorno alle 3, ha evitato conseguenze peggiori.