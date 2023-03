CASERTA. E davanti l’ambulanza che tornava in sede una donna si accascia sul marciapiede. Ora è grave in ospedale

L’unità rianimativa era di rientro in sede quando il personale sanitario ha notato la donna accasciarsi al suolo

CASERTA – Un grave incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la Nazionale Appia .Come già abbiamo scritto in un nostro precedente articolo (clicca e leggi) un auto non si è fermata all’alt della polizia facendo partire un folle inseguimento terminato nel peggiore dei modi. Quello che ne è venuto fuori è stato un maxi tamponamento che ha visto coinvolta l’auto in fuga, stando alle prime testimonianze sembrerebbe trattarsi di una Stelvio, e non di un Audi come detto in un primo momento, la volante della polizia e un’altra vettura in transito, con a bordo tre donne e una bambina.

di sei feriti il bilancio tra cui una bambina e due poliziotti trasportati in codice rosso all’ospedale di Caserta.

Durante il rientro in sede i sanitari dell’ambulanza rianimativa, hanno notato una donna accasciata sul marciapiede nella centralissima via Ricciardi e pochi passi da piazza Mercato. Prontamente intervenuti a prestare soccorso la signora è stata prima intubata sul posto e poi trasportata al nosocomio locale in codice rosso. Le sue condizioni desterebbero preoccupazione.