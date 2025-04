CASERTA IN LUTTO per la scomparsa dello storico negoziante di via Mazzini 5 Aprile 2025 - 09:36

CASERTA – Si è spento Mimmo Longobardi, una vera icona della città di Caserta. Titolare di un noto negozio di abbigliamento sportivo, è stato un punto di riferimento per generazioni di appassionati che si recavano nel suo negozio di via Mazzini, poi negli anni della meritata pensione sostituito da un negozio di occhiali. Amato e rispettato da tutti, la scomparsa di Mimmo lascia un vuoto nella comunità. Chi lo ha conosciuto lo ricorda per la sua passione e disponibilità.