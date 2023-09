CASERTA. La città si prepara all’ultimo saluto al giovane Marco Dongu: fissati i funerali

Deceduto mercoledì scorso a seguito delle gravi ferite riportate in tragico scontro, in sella alla sua moto, con una volante della polizia che contromano era lanciata nell’inseguimento di tre malviventi autori, poco prima, di una rapina ai danni di un tabacchi al Rione Tescione

CASERTA – Saranno celebrati domani, 23 settembre, alle 11,30 presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes i funerali del giovane Marco Dongu, 26 anni, deceduto mercoledì scorso a seguito delle gravi ferite riportate in tragico scontro, in sella alla sua moto, con una volante della polizia che contromano era lanciata nell’inseguimento di tre malviventi autori, poco prima, di una rapina ai danni di un tabacchi al Rione Tescione.

“Mamma sto tornando a casa”. Questo l’ultimo messaggio inviato alla madre Maria Grazia mercoledì sera dopo aver trascorso parte del tardo pomeriggio allo Sweet Cafè in Corso Giannone in compagnia della sua comitiva di amici. Fatta ora di cena si è diretto verso casa, nella zona del parco Mirabella tra Caserta e San Nicola La Strada. Per farlo Marco, aveva scelto di prendere la Variante Anas in zona Tuoro per fare rientro a casa ed è stato proprio in quel breve tratto di strada che lo attendeva un tragico destino.

Il Sostituto Procuratore Valentina Bifulco, titolare delle indagini, ha iscritto nel registro degli indagati il poliziotto, I.P. appena 24enne, con l’accusa di omicidio colposo.