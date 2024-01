CASERTA. LE FOTO. FOLLIA ALLA REGGIA. Vandali lanciano tavolo e sedie di un locale su un albero

CASERTA – Nonostante l’estro mostrato e lo scenario importante, non si tratta di un’opera d’arte contemporanea, bensì di un atto di vandalismo in piena regola.



Non è ancora chiaro chi e perché, ma è certo che qualche mente “geniale” abbia lanciato un tavolo e una sedia su un albero a due passi dalla Reggia di Caserta.



Si tratta di oggetti di proprietà di uno dei tanti locali di somministrazione di cibo e bevande, bar o pizzeria che si affacciano su palazzo reale.



A riferire della strana scoperta il giornalista e politico Ciro Guerriero.