CASERTA. Lutto nello sport. Giovane calciatore muore a soli 29 anni

Per chi volesse dare l’ultimo saluto al giovane calciatore i funerali saranno celebrati domani, 15 maggio, presso la chiesa di San Marco Evangelista alle 16,00

CASERTA – Lutto nella comunità sportiva di Caserta. Si è spento a soli 29 anni Vitaliano Rossetti, giocatore della Poli Puglianiello.

La sua prematura dipartita lascia affranti da un dolore inconsolabile il papà Gennaro, la mamma Elena, i fratelli Daniele, Domenico, la sorella Mariagiovanna, la compagna Erika ed i parenti tutti.

Oggi la squadra della Poli Puglianiello, la sua seconda famiglia, lo ricorda così: “Non eravamo pronti a tutto ciò Vito, non lo eravamo affatto. E sicuramente non doveva andare così. Ti porteremo sempre con noi, ovunque noi andremo, il tuo nome riecheggerà nell’aria e tu dall’alto ci supporterai. Esistono legami indissolubili, che nemmeno la morte potrà mai spezzare. Il Nostro è uno di quelli. Riposa in pace Vitaliano. Grazie di tutto Vito, Non ti dimenticheremo mai.”

