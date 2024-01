CASERTA. Passa e danneggia tutte le auto parcheggiate: DENUNCIATO 37ENNE

CASERTA – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Caserta nel fine settimana scorso,sono stati effettuati, su tutto il territorio della Provincia di Caserta, controlli per garantire la sicurezza nelle giornate festive e nei luoghi tipici della “movida”.

In occasione dei servizi, la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico di Caserta ha denunciato un cittadino di origine straniera, di 37 anni, ritenuto responsabile di alcuni danneggiamenti ad autovetture in sosta nel quartiere “Acquaviva” di Caserta. I poliziotti sono intervenuti a seguito di segnalazioni al numero di emergenza “113” e, una volta sul posto, hanno individuato un uomo che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso.

Il Commissariato di pubblica sicurezza di Maddaloni ha denunciato un 41enne, originario di San Felice a Cancello, con numerosi precedenti, per porto abusivo di oggetto atto ad offendere. In occasione di un posto di controllo, i poliziotti del Commissariato hanno notato, nascosto nella vettura, un bastone, tipo mazza da baseball e hanno proceduto agli adempimenti di legge.