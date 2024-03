CASERTA. Raffaele Capone portato in carcere dopo la condanna per tentato omicidio

CASERTA – Dopo diverse ore di incertezza, è arrivata poi la conferma dalle forze dell’ordine: è Raffaele Capone l’uomo arrestato nei giorni scorsi a Cassino dai carabinieri della stazione radiomobile.

Capone è finito in carcere per il tentato omicidio di Gennaro Rondindone, a seguito della condanna a 7 anni rimediata in corte d’Appello, confermata dalla prima sezione della Corte di Cassazione.

Il figlio di Giovanni, storico referente del club Belforte nel capoluogo, viveva stabilmente a Cassino, i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza di arresto.

Proprio nell’importante comune laziale, il trentenne pare abbia iniziato un percorso universitario. Un’attività di studio che potrebbe aiutarlo nel certamente complesso processo di reinserimento nella società successivo alla carcerazione