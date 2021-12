CASERTA. Ruba furgone e alla vista dei carabinieri prova a scappare. Il gip non convalida il fermo e lo scarcera

CASERTA – M.H. cittadino marocchino, era stato fermato, nei pressi di un deposito, nella notte dell’8 dicembre in Caserta a bordo di un furgone, risultato rubato ed insieme ad un complice che alla vista dei militari si era dato alla fuga. All’esito del controllo il prevenuto, risultava gravato da molteplici precedenti. I militari, sottoponevano a perquisizione il furgone, rinvenendo numerose porte di alluminio all’interno. Successive indagini dei militari, accertavano che l’immobile presso il quale erano stati sorpresi i soggetti attenzionati era di proprietà dell’Enel e che, il responsabile aveva denunciato il furto delle porte in alluminio rinvenute nel furgone. Pertanto, il soggetto veniva arrestato e tradotto presso il carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida. Stamane, il gip, non ha convalidato il fermo e, accogliendo le richieste del difensore dell’indagato avv. Salvatore Gionti disponendone la scarcerazione.