CASERTA. Scompare in giovane età la maestra Lia

CASERTA – La comunità scolastica piange la prematura scomparsa della maestra Lia Natale, una figura amata e rispettata da alunni, colleghi e famiglie. La notizia della sua morte ha lasciato un vuoto profondo nei cuori di chi l’ha conosciuta, apprezzata e amata, non solo per la sua professionalità, ma anche per la sua dedizione e passione nel trasmettere valori e conoscenze.

Innumerevoli sono i messaggi che, in queste ore, stanno affollando i social, esprimendo cordoglio per la perdita di una persona che ha dedicato la propria vita all’insegnamento. Lia Natale ha sempre rappresentato un faro per i suoi alunni, contribuendo con il suo impegno a formare non solo studenti, ma anche uomini e donne di valore.