CASERTA. Scontro tra moto e suv in viale delle Industrie, centauro ferito

L’urto, molto violento, sarebbe avvenuti mentre l’auto stava svoltando per accedere ad uno dei complessi residenziali della zona

CASERTA – Incidente, ieri, lungo viale delle Industrie poco dopo le 11:00, coinvolti uno scooter e un SUV. Per cause ancora in corso di accertamento mentre l’auto stava svoltando per accedere a uno dei complessi residenziali della zona.

L’urto è stato molto violento, ad avere la peggio il centauro sbalzato dalla sella del mezzo con un volo di diversi metri superando addirittura le siepi che delimitano la carreggiata della proprietà privata prima di rovinare a terra.

Sul post il 118 gli agenti della polizia locale dopo le prime cure sul posto l’uomo è stato trasportato in ospedale.