CASERTA. Un’altra vittima dei marciapiedi killer di via Acquaviva: ferita una 55enne

Sul posto i sanitari del 118

CASERTA – Momenti di paura questa mattina a Caserta, in via Acquaviva, dove una donna di 55 anni, L.A.,di Maddaloni, è rimasta vittima di una brutta caduta.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato dalle cattive condizioni del marciapiede. La donna ha riportato diverse contusioni ed è stata soccorsa dal 118, giunto immediatamente sul posto.

Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Caserta e affidata alle cure dei medici