Cinghiale invade la strada, impatto con l’auto di un imprenditore casertano

MARZANO APPIO – È in buone condizioni l’imprenditore che oggi pomeriggio, a Marzano Appio, ha visto la sua auto scontrarsi con un cinghiale, improvvisamente sbucato dal verde che costeggia la strada.

L’impatto è avvenuto intorno alle ore 14 in via Sarcioni, come detto, a Marzano Appio.

L’invasione improvvisa della carreggiata da parte del cinghiale ha reso inevitabile l’impatto. L’animale è morto, l’auto dell’imprenditore risulta danneggiata.