CONCORSI ALLA PROVINCIA. Ecco i NOMI di due nuovi vincitori e dei tre “miracolati” dallo scorrimento voluto da Magliocca

In calce all’articolo possiamo vedere la determina nella quale ci sono le generalità dei nuovi dipendenti dell’amministrazione provinciale. Due hanno vinto il concorso, gli altri tre, invece, devono ringraziare quella scelta a dir poco discutibile relativa l’ampliamento delle graduatorie voluto dal presidente dell’ente intermedio e sindaco di Pignataro Maggiore con le procedure ancora in corso

CASERTA – Alcuni concorsi sono bloccati ormai da mesi alle graduatorie provvisorie, altri, invece, sono arrivati già alla loro fine naturale.

Dopo i risultati delle procedure concorsuali relative alla posizione da tecnico informatico, sono usciti i nomi dei vincitori della selezione pubblica per la copertura di due posti a tempo pieno e indeterminato come tecnico di produzione dei servizi, ovvero le unità dell’amministrazione provinciale che dovranno garantire la corretta erogazione dei servizi dell’ente.

Come detto, i posti messi a concorso sono due. Ma la discutibile scelta del presidente della provincia Giorgio Magliocca di ampliare i posti messi a concorso, una decisione presa mentre le procedure sono ancora in corso e che quindi stravolgeranno il risultato, visto che si entrerà nell’amministrazione provinciale con punteggi ben più bassi di quelli inizialmente previsti, presta il fianco a quelle voci, a quella brutta impressione che si era avuta, cioè che l’allargamento della graduatoria fosse legata più che altro a far star tranquilli soggetti che avevano chiesto un trattamento di favore per i candidati all’assunzione a loro legati.

I vincitori del concorso, quindi i primi due classificati sono stati Maria Laura Provitera e Francesco Cioffi.

Fino a pochi giorni fa, sarebbero stati solo loro i nuovi assunti dalla provincia di Caserta, ma dopo il già citato scorrimento della graduatoria, potranno ricevere il cartellino come dipendente dell’amministrazione anche Ermanno Petrenga, Domenica Santoro e Andrea Fucile.

Nei prossimi giorni i cinque dovranno firmare il contratto che li renderà ufficialmente dipendenti a tempo pieno in determinato per l’amministrazione provinciale di Caserta. Cercheremo di capire se ci siano estimatori politici di questi cinque, una possibilità reale che va analizzata fino in fondo.