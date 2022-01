COVID IN CAMPANIA. Superati i 30 mila contagi, 20 i decessi

REGIONALE – Sono 30.042 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 125.665 test (di cui 48.278 molecolari e il resto antigenici) esaminati ieri.

Ne deriva un tasso di positività del 23,9%, stabile rispetto al 23,87 del giorno precedente.

Le nuove vittime censite nel bollettino dell’Unità di crisi sono 20, di cui 14 nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva aumentano del 10% in 24 ore, a quota 85 (+8), quelli di degenza sono 1.091 (+6), oltre un terzo dei 3.160 disponibili al momento per il covid in tutta la regione considerando anche l’offerta privata.