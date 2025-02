Criminale ricercato da oltre un anno ARRESTATO dalla polizia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, a Castel Volturno, un 40enne nigeriano, ricercato da circa un anno, per l’esecuzione di una condanna a 6 anni e mezzo di reclusione, per reati vari.

Poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, hanno rintracciato l’uomo, con numerosi altri precedenti, in zona “baia verde”. Lo stesso è stato condannato per aver commesso, tra Castel Volturno e Villa Literno, nel 2013, violenza privata aggravata dall’uso di armi ai danni di altri nigeriani, e, nel 2023, per rapina aggravata in danno di altri connazionali.

All’esito delle formalità, l’uomo è stata associato alla Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.