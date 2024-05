Crollo al Centro commerciale Campania, annullato l’evento con gli Articolo 31

La presentazione del loro ultimo album era prevista per domani.

MARCIANISE. Annullato nelle ultime ore l’evento in programma per domani, 14 maggio, al Centro commerciale CampaniaGli Articolo 31 avrebbero dovuto tenere la presentazione del loro ultimo album ma, dopo il crollo della controsoffittatura della gelateria la Scimmietta, sabato sera, il sequestro dell’area ed i controlli in atto nella mega struttura commerciale di Marcianise, il management ha ritenuto di annullare le manifestazioni già programmate.