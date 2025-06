Disavventura per un 50enne: spaventato da un grosso pitbull precipita da un muro

E’ accaduto questa mattina in via San Benedetto

MADDALONI – Disavventura, questa mattina, per una coppia di coniugi di Maddaloni. I due stavano facendo jogging in via San Benedetto quando, improvvisamente gli è comparso davanti un cane di grossa taglia, un pitbull.

I due sentendosi minacciati da un possibile attacco dell’animale, sono saliti, in cerca di riparo, su un muro alto circa tre metri. Il marito, 50 anni, ha perso l’equilibrio ed è precipitato dal muro. Allertati i soccorsi sul posto si sono portati i sanitari del 118 e prestate le prime cure e stabilizzato l’uomo lo hanno trasportato all’ospedale di Caserta e affidato alle cure dei medici.