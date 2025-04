Dramma a MADDALONI, minorenne precipita dal quarto piano

L’ incidente al parco platani

MADDALONI – Un dramma si è consumato questo pomeriggio in via Orazio Carlucci, al Parco Platani, civico 13. Una 17enne, R.M. è precipitata dal quarto piano di un palazzo, scatenando l’immediata richiesta di aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri.

La ragazza è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Caserta. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto: al momento non si esclude l’ipotesi di un gesto estremo.

Il tragico episodio arriva a distanza di sole tre settimane da un altro dramma che ha sconvolto la comunità, quello di Matteo Carfora. Secondo quanto emerso, i due giovani si conoscevano ed erano amici.