DRAMMA A MADDALONI. Stramazza in strada e muore sotto gli occhi dei passanti

21 Settembre 2025 - 11:20

La donna era residente al parco Barletta

MADDALONI – Dramma, ieri mattina, a Maddaloni, dove una donna è deceduta in strada sotto gli occhi dei passanti.

La signora, circa ottant’anni, residente al parco Barletta, era uscita per fare delle commissioni quando è stata colta da malore improvviso. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi e prestato aiuto all’anziana. Sul posto si è portato un’ambulanza del 118 ma nonostante il tempestivo intervento dei sanitari per la signora non c’è stato nulla da fare

