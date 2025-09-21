DRAMMA A MADDALONI. Stramazza in strada e muore sotto gli occhi dei passanti

La donna era residente al parco Barletta

MADDALONI – Dramma, ieri mattina, a Maddaloni, dove una donna è deceduta in strada sotto gli occhi dei passanti.

La signora, circa ottant’anni, residente al parco Barletta, era uscita per fare delle commissioni quando è stata colta da malore improvviso. I passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi e prestato aiuto all’anziana. Sul posto si è portato un’ambulanza del 118 ma nonostante il tempestivo intervento dei sanitari per la signora non c’è stato nulla da fare