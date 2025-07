DRAMMA IN CITTA’. Malore in casa, madre di famiglia muore a 42 anni

Lascia il marito e due figli

MADDALONI – Lutto nella comunità di Maddaloni per la prematura dipartita di Samantha Bove, 42 anni, deceduta a causa di un malore improvviso sopraggiunto mentre la donna si trovava nella sua abitazione in via Alturi

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari e gli sforzi compiuti, non c’è stato nulla da fare. La donna lascia il marito, due figli e i parenti tutti affranti dal dolore