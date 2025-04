“Duemila euro se rivuoi la tua auto”, tentano il cavallo di ritorno ma ci trovano la polizia: ARRESTATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Tentato cavallo di ritorno, arrestati. Le indagini, condotte dalla squadra mobile di Caserta e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno inizio nel marzo 2024 quando un cittadino casertano si reca in commissariato per denunciare il furto della propria auto a Frattamaggiore.

Successivamente la vittima viene contattata telefonicamente dai due persone che chiedono duemila euro per la restituzione del veicolo. Fissato l’appuntamento per la consegna del denaro sul posto si presenta il fratello della vittima, sotto l’osservazione degli agenti della squadra mobile. Gli indagati affiancano l’auto e intimano di consegnargli i soldi, l’uomo reagisce e li mette in fuga.

I poliziotti della Mobile casertana a seguito di un’indagine minuziosa hanno individuato i responsabili. Si tratta di un 34enne incensurato e un 57enne,entrambi residenti a Secondigliano, per i quali oggi si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale