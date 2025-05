È morto il Prefetto casertano De Martino: lutto per la Repubblica e la sua terra d’origine.

Amava la sua Teano. I funerali si svolgeranno sabato 10 maggio 2025 presso la chiesa di San Sebastiano a Marzano Appio, luogo d’origine di sua madre.

TEANO (Elio Zanni) – Diamo con cordoglio la ferale notizia della morte, avvenuta a Pisa appena ieri, 7 maggio 2025, di Andrea De Martino, insigne Prefetto della Repubblica, originario di Teano (Ce). Il dottor De Martino si è spento all’età di 78 anni. Il suo ultimo prestigioso incarico fu ricoperto nella città di Napoli, ove giunse nel luglio del 2010, accolto dall’allora Sindaco Rosa Russo Iervolino. L’illustre figura sidicina fu designata da Firenze per affrontare a Napoli un compito di elevata delicatezza: l’instaurazione di nuove forme di collaborazione sinergica tra gli enti locali e la Prefettura, con l’obiettivo primario di contrastare con fermezza la criminalità.

Ma la sua carriera, costellata di successi di straordinaria rilevanza, ebbe inizio con l’ingresso nell’Amministrazione dell’Interno nell’ottobre del 1973. Prestò servizio con dedizione e impegno nelle province di Como per circa un decennio, successivamente nelle province di Udine e Avellino in relazione alle gravi emergenze sismiche del 1976 e del 1980, e infine nella provincia di Pisa fino all’ottobre del 1987.

In veste di Commissario Straordinario, il dottor De Martino guidò con equilibrio e competenza numerose amministrazioni comunali in un periodo di transizione, in attesa della ricostituzione degli organi ordinari. Dopo aver ricoperto con distinzione gli incarichi di Prefetto di Livorno e di Bergamo, svolse svariate e cruciali funzioni presso il Ministero dell’Interno, tra le quali spicca quella di Vice Capo di Gabinetto del Ministro. Nel dicembre del 2001, assunse la carica di Vice Capo Dipartimento Vicario degli Affari Interni e Territoriali del Viminale, incarico che mantenne con autorevolezza fino alla sua nomina a Prefetto di Firenze e infine Napoli.

Tanto lavoro, tante mete raggiunte, ma per il clamore mediatico avuto molti si rammentano del nostro grande Prefetto soprattutto un episodio di divergenza di opinioni con don Maurizio Patriciello, con il quale, tuttavia, dimostrando elevate qualità umane e professionali, seppe chiarire brillantemente ogni malinteso, edificando un’amicizia sincera e duratura.

Il dottor De Martino, nato nel 1947, lascia la moglie e due figlie. Nutriva un profondo affetto per Teano, luogo di residenza di numerosi e cari affetti familiari e amicali. Un legame speciale lo univa altresì a Marzano Appio, città di origine della sua amata madre. Il funerale si svolgerà alle ore 11 di sabato 10 maggio 2025 presso la chiesa di San Sebastiano, sita proprio a Marzano Appio, dove i resti dell’insigne Prefetto, in ottemperanza a una sua esplicita volontà, saranno tumulati nella cappella di famiglia.