A segnalare l’oscenità alcuni vicini di casa

CASERTA – Si masturba sul balcone, arrivano i carabinieri. E’ accaduto pochi minuti fa in via Renella nelle vicinanze della Chiesa di Sant’Anna, poco distante dalla caserma della Guardia di Finanza, nel centro di Caserta. A segnalare l’oscenità, alle forze dell’ordine, sono stati i vicini di casa. Sul posto i carabinieri per accertare l’accaduto.