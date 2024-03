FOTO. CASERTA. VIOLENZA IN OSPEDALE. Padre porta il piccolo al pronto soccorso e distrugge tutto per la troppa attesa

CASERTA – Sono dovute intervenire tre volanti della polizia di Stato questo pomeriggio all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per fermare, assieme alla vigilanza privata, il padre di un bambino, originari di San Nicola la Strada, che ha iniziato a danneggiare il pronto soccorso.

Dopo diverse ore di attesa, dopo aver portato il figlio, per il quale aveva chiesto più volte il ricovero in pediatria, l’uomo ha buttato giù una porta in ferro dell’area di soccorso.

A quel punto sono dovuti intervenire di forza i vigilantes, con cui è nato uno scontro. Il papà è stato denunciato per danneggiamenti, aggressione e interruzione di pubblico servizio.