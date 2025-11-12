Gira per la città in Mercedes, ma l’auto è rubata: DENUNCIATO

CASTEL VOTURNO – In Castel Volturno, via Ettore Cercone, i carabinieri della sezione radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone hanno deferito in stato di libertà, per ricettazione, un 30enne di origini nigeriane, regolare sul territorio nazionale e residente a Castel Volturno.

L’uomo, è stato intercettato alla guida di autovettura Mercedes A160, il cui proprietario, nella mattinata di ieri 11 novembre, ne aveva denunciato il furto presso i Carabinieri di Qualiano. L’autovettura, dopo le formalità di rito è stata restituita all’avente diritto.