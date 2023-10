GUARDA IL VIDEO. RAPINA ALLE POSTE. Il momento dell’arresto del ladro fermato sul corso

CASAL DI PRINCIPE – E’ questo il momento dell’arresto del ladro, non esattamente in giovanissimo, ritenuto dai carabinieri il responsabile della rapina all’apertura dell’ufficio postale centrale in piazza Barone a Casal di Principe.

L’uomo, con volto scoperto e coltello in pugno, ha fatto irruzione nei locali minacciando i dipendenti alla consegna del denaro per poi darsi alla fuga.

Il ladro è stato rapidamente rintracciato e fermato tra Corso Italia l’angolo con via Torino, sempre a Casal di Principe, dove il ladro è stato tradotto in auto verso la caserma.