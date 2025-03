GUARDA LE FOTO. Capannone prende fuoco e le fiamme colpiscono anche una casa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PIETRAMELARA – Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, provenienti dai distaccamenti di Teano e Piedimonte Matese, sono intervenute in via San Giovanni, nel comune di Pietramelara, per l’incendio di un capannone agricolo. Il rogo ha interessato una struttura di circa 100 metri quadrati, contenente mezzi agricoli e attrezzi da lavoro.

Al momento dell’arrivo dei soccorsi, il capannone era completamente avvolto dalle fiamme e l’incendio si era propagato anche all’appartamento adiacente, situato al piano terra. Per far fronte all’emergenza, sono state inviate anche due Autobotti dalla sede centrale del Comando, oltre a un carro autoprotettori.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, con le squadre impegnate a bonificare gli ultimi focolai prima di procedere con la messa in sicurezza dell’area.

