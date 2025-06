I NOMI. MADDALONI. Giovane donna attirata in trappola e percossa con calci, pugni e colpi di bastone: 4 indagati

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – Calci, schiaffi e colpi con un bastone. Sarebbe questa l’aggressione subita da una 28enne di Maddaloni lo scorso 30 ottobre, secondo l’accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di quattro persone, per le quali il pubblico ministero Vincenzo Quaranta ha firmato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.

I soggetti coinvolti sono Antonio Raucci, 48 anni, Mariem Sayhi, 34 anni, Carolina D’Aiello, 38 anni, tutti residenti a Maddaloni, e Giuseppe Salvatore Nesi, 31 anni, di Castel Volturno, attualmente detenuto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la giovane vittima sarebbe stata convinta a salire a bordo di un’auto con la promessa di essere accompagnata a casa. Invece, il veicolo, guidato da Nesi, avrebbe deviato verso via Pintime, una zona isolata del territorio comunale. Una volta giunti sul posto, Nesi e Raucci si sarebbero allontanati, lasciando la ragazza da sola con Sayhi e D’Aiello.

A quel punto, sarebbe scattata l’aggressione. Sayhi avrebbe colpito la giovane con schiaffi al volto, mentre D’Aiello -secondo quanto emerso dalle indagini- l’avrebbe aggredita brandendo un bastone di legno.

La Procura contesta ai quattro indagati l’azione in concorso e, in particolare per Raucci e Nesi, anche la recidiva reiterata e specifica; recidiva semplice invece per Sayhi e D’Aiello.

Con la notifica della conclusione dell’inchiesta, il pubblico ministero dovrà ora valutare se procedere con la richiesta di rinvio a giudizio.