CASERTA. I supermercati Ottimo e Cicci8 in lutto: si è spenta a 43 anni Patrizia

Pilastro delle due attività commerciali, da tutti conosciuta per il sorriso e la cordialità con cui svolgeva il suo lavoro

CASERTA – Chiunque abbia frequentato i supermercati Ottimo della famiglia Leone e la gastronomia “Cicci8 Crudo e Cotto” di via Ferrarecce non potrà fare a meno di ricordare il sorriso di Patrizia Grillo, 43 anni, che di questi esercizi commerciali era un pilastro.

Si è spenta al termina di una malattia che non le ha lasciato scampo.

I suoi figli annunciano che la santa messa in suo onore si terrà oggi, lunedì, alle ore 16 nella chiesa Santa Maria Degli Angeli di San Nicola la Strada. Entrambi i negozi oggi resteranno chiusi per lutto.

“Mi mancherai tantissimo amica mia – scrive Rossella – tu per me eri quella che mi dava forza, eri quella che quando andavo nella paura più totale mi davi coraggio e mi rialzavi quando cadevo abbiamo fatto un cammino insieme nella preghiera nella speranza e sempre con il sorriso stampato sul viso, quel sorriso che solo noi sappiamo quando era finto perché dentro di noi c’era tanta sofferenza. Patty questo non è un addio perché io ti avrò sempre con me. Ti voglio un mondo di bene Patrizia Grillo,

ora stai vicino ai tuoi figli e dagli tanta forza per andare avanti. Non potrò mai dimenticarti amica mia