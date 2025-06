Il delivery della droga a MADDALONI: 5 euro in più per la consegna a domicilio. ARRESTATO 57ENNE

Cocaina, hashish, marijuana e crack, venduti attraverso prenotazioni fatte tramite applicazioni di messaggistica istantanea

MADDALONI – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato il 57enne Giuseppe Antelli, per una condanna a oltre 5 anni di reclusione, per spaccio di stupefacenti, commesso nell’estate del 2021 a Maddaloni.

Poliziotti della Squadra Mobile, in seguito all’emissione del provvedimento di cattura emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, hanno rintracciato l’uomo ad Arienzo.

Le indagini hanno accertato il coinvolgimento dell’uomo nel “delivery della droga”, in particolare cocaina, hashish, marijuana e crack, venduti attraverso prenotazioni fatte tramite applicazioni di messaggistica istantanea. Una volta ordinata “online”, lo stupefacente veniva consegnato a domicilio, con sovrapprezzo di 5 euro, mentre per il “take away”, cioè per la consegna in strada, veniva applicato uno sconto che variava in base al quantitativo di stupefacenti acquistato. Almeno 550 le cessioni di droga documentate durante le attività di indagini.

All’esito delle formalità, l’uomo è stato associato alla

Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, ove sconterà la pena.