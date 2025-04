Il Lotto fa felice giocatore casertano: VINTI 13 MILA EURO. ECCO DOVE

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – La fortuna bussa alla porta della Campania con l’ultimo concorso del Lotto. Secondo quanto riporta Agipronews, nella regione sono state centrate vincite per un totale di oltre 51mila euro.

Partiamo con il primo successo che arriva dalla provincia di Caserta. A Maddaloni si segnala una vincita da 13.750 euro, in una ricevitoria di in via Cucciarella

Il premio più alto è stato registrato a Portici, in provincia di Napoli, dove un fortunato giocatore ha vinto 14.250 euro con un terno e tre ambi giocati in via Salvatore Pagliano. Stesse combinazioni vincenti anche a Napoli, in via Filomeno Cardinale, dove sono stati vinti 14mila euro. Altra bella vincita anche a Mugnano di Napoli, con 9mila euro grazie a un terno giocato in via San Lorenzo. In tutta Italia, il concorso ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a oltre 428 milioni di euro.