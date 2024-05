IL LUTTO. Muore bimba di 13 mesi, lutto cittadino per la piccola Rebecca

Vola via un piccolo angelo.

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Dolorosa perdita per la comunità. La piccola Rebecca Campagna di 13 mesi vola via, lasciando nel dolore la madre Giusy, il padre Salvatore e i piccoli fratelli e sorelle Martina, Alessia e Giuseppe.

La funzione religiosa avrà luogo alle 15:30. L’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore e sconcerto Anche il sindaco Vincenzo Santagata ha voluto esprimere il suo cordoglio: “Cari concittadini, è con profondo dolore e tristezza che vi informo della tragica scomparsa della nostra piccola concittadina Rebecca Campagna. In segno di rispetto e partecipazione al dolore della famiglia, dichiaro il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

Uniti nel dolore, abbracciamo con affetto i familiari di Rebecca e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze.

In questo momento di grande tristezza, è importante rimanere vicini e supportarci a vicenda”.