IL NOME E LA FOTO. Evade due volte i domiciliari in poche ore: 51enne nei guai

Dopo il secondo episodio, il protagonista della vicenda è stato accompagnato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove sarà giudicato con rito direttissimo

MADDALONI – Ristretto ai domiciliari, lascia il domicilio per ben due volte, rintracciato dai carabinieri, scatta il doppio arresto. Protagonista dell’allontanamento il pregiudicato Luigi Miele, 51 anni.

La prima evasione è avvenuta questa notte e dopo essere stato riacciuffato e riaccompagnata presso la sua abitazione in via Caudina, l’uomo si è allontanato una seconda volta questa mattina all’alba.

Arrestato giusto in tempo, dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, per potersi presentare in tribunale dove è stato processato per direttissima