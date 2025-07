IL NOME E LA FOTO. Muore operaio casertano: ancora un terribile incidente in moto

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

Ennesimo lutto, ennesima tragedia sulle strade che vede coinvolto un motociclista

MADDALONI – Dramma all’alba lungo la ex statale Sannitica, nei pressi dell’ingresso dell’area industriale ASI di Pascarola. Un incidente mortale ha coinvolto una moto e un’auto intorno alle 7 del mattino. A perdere la vita è stato Aniello Savarese, 45 anni, residente a Maddaloni.

Secondo una prima ricostruzione, Savarese viaggiava in sella alla sua motocicletta quando è avvenuto il violento impatto con una vettura. L’urto è stato fatale: il motociclista è deceduto sul colpo, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi del 118. I traumi riportati erano troppo gravi per lasciare spazio a tentativi di rianimazione.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: il tratto interessato, particolarmente trafficato nelle prime ore del mattino per l’afflusso verso le aziende dell’area industriale, è rimasto a lungo congestionato, con code e rallentamenti estesi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per regolare il traffico. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento: al momento non si esclude l’ipotesi di un concorso di colpa o di una manovra imprudente.