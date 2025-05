IL NOME E LA FOTO. Violenza e maltrattamenti alla moglie anche durante la gravidanza: CONDANNATO

Quando i carabinieri, ieri sera, si sono presentati alla sua porta per dare esecuzione all’ordinanza di carcerazione l’uomo non era in casa. Questa mattina si è, invece, presentato spontaneamente alla stazione dei carabinieri di …

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Si chiude con una condanna definitiva della Cassazione la vicenda che ha visto protagonista Antonio Cenami, 38enne residente a Fontegreca, nel Casertano. L’uomo è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale ai danni dell’ex moglie, la signora Riccio di Alvignano, e condannato a sei anni e sei mesi di reclusione.

Il verdetto del supremo tribunale ha confermato le precedenti sentenze che avevano accertato non solo l’aggressione sessuale, ma anche reiterate condotte di maltrattamento nei confronti della donna. Particolarmente grave l’episodio in cui Cenami, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe spinto l’ex coniuge facendola cadere dalle scale durante lo stato di gravidanza.

Antonio Cenami non è un volto nuovo alle forze dell’ordine. L’uomo era già noto per episodi di ricatto e maltrattamenti perpetrati ai danni dei propri genitori, fatti che avevano portato al suo arresto nel 2021.

Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Capriati a Volturno si sono recati presso l’abitazione di Cenami per dare esecuzione all’ordinanza di carcerazione emessa a seguito della sentenza definitiva. Tuttavia, l’uomo non è stato trovato.

La vicenda ha avuto un epilogo inaspettato questa mattina, intorno alle ore 9:00, quando Antonio Cenami si è presentato spontaneamente presso la stazione dei carabinieri di Larino, in Molise, per costituirsi. Le autorità competenti hanno provveduto al suo arresto e al trasferimento presso una struttura penitenziaria per l’espiazione della pena.

La costituzione di Cenami pone fine, almeno sul piano giudiziario, a una vicenda dolorosa che ha scosso la comunità locale e riaccende i riflettori sul delicato tema della violenza di genere.