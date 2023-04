IL NOME. Funzionario del ministero trovato cadavere nelle campagne: indagano i carabinieri

A trovare l’uomo riverso a terra un cercatore di asparagi.

TEANO. La macabra scoperta è avvenuta stamattina nelle campagne di Teano, sulla provinciale che collega le frazioni di Taverna Zarone a Borgonuovo. Un cercatore di asparagi ha notato l’uomo riverso a terra, ormai senza vita. Si tratta di Angelo Gliottone, 76 anni, ex funzionario del Ministero delle Finanze. L’uomo, in pensione, abitava da solo nella piccola frazione di Cipriano ed erano tre giorni che non dava più sue notizie.

Subito è scattato l’allarme e sul posto si sono portati i carabinieri ed i sanitari del 118. La salma dell’anziano è stata poi trasferita al centro di medicina legale dove verrà effettuata l’autopsia.