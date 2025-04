IL NOME. MUORE IN AZIENDA. Alessandro stroncato da un infarto a lavoro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

PASTORANO – Un dramma ha scosso la zona industriale ASI di Pastorano nella mattinata di oggi, dove un operaio è deceduto improvvisamente all’interno del magazzino della Tecfi, azienda specializzata nella progettazione, produzione e vendita di sistemi di fissaggio con sede a Napoli e stabilimento operativo proprio nell’area industriale del casertano.

La vittima è Alessandro Scafa, impiegato tecnico dell’azienda, colto da un arresto cardiaco improvviso mentre si trovava sul posto di lavoro. A chiarirlo sono stati i primi rilievi e testimonianze raccolti dalle forze dell’ordine, che hanno escluso sin da subito l’ipotesi di un incidente sul lavoro. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei colleghi, che hanno immediatamente allertato i soccorsi nella speranza di salvargli la vita.

Sul posto è giunta un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, nonostante i tentativi di rianimazione effettuati sul posto.

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti per svolgere i rilievi del caso e raccogliere le testimonianze dei presenti. Sarà l’autorità giudiziaria a decidere se procedere con ulteriori accertamenti, come l’esame autoptico, per confermare le cause del decesso.