IL NOME. Rimborsi ASL per vaccini mai somministrati: pediatra di MADDALONI indagato per truffa. Oltre 10mila euro di danno allo Stato

L’indagine partita dalla segnalazione di un genitore. Il professionista è stato sospeso per 6 mesi dall’esercizio della professione

MADDALONI – E’ Salvatore Mariano, il medico pediatra, 65 anni, con studio a Maddaloni, finito al centro dell’inchiesta dei Carabinieri del N.A.S. di Caserta, coordinata dal sostituto procuratore Francesca Saccone, scatta a seguito della denuncia di un genitore

Il pediatra, sospeso per 6 mesi dall’esercizio della professione, è indagato per i reati di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico

Secondo le indagini il medico avrebbe falsamente certificato la somministrazione di circa 100 vaccini antinfluenzali ottenendo indebiti rimborsi dall’ASL di Caserta pari a 15 euro a prestazione. Secondo un prima stima il danno allo Stato ammonta ad oltre 10mila euro.

Inoltre, il professionista, avrebbe anche presentato un registro di vaccinazioni contenente firme dei genitori che, in più casi, sarebbero state disconosciute. Il medico, durante l’interrogatorio, avrebbe ammesso le proprie responsabilità.