Il Parco del Matese dice sì alla richiesta di Coldiretti Caserta sul pascolamento degli equini

CASERTA – La Coldiretti Caserta esprime soddisfazione per la sospensione del divieto di pascolamento degli equini nel Parco Regionale del Matese, risultato importante grazie al costante impegno della federazione provinciale di settore.

Giuseppe Miselli, Direttore di Coldiretti Caserta, commenta così la decisione: “Questo provvedimento permette l’utilizzo, per un anno, di zone dove era vietato il pascolo degli equini. È una decisione attesa, in attesa della definizione di un piano specifico da parte dell’ente gestore.”

Il provvedimento è il frutto di un lungo percorso che ha visto l’approvazione del “Vademecum fida pascolo” grazie all’iniziativa di Coldiretti Campania, attraverso un tavolo di lavoro promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

Miselli conclude: “Questo è un passo fondamentale per una gestione più chiara ed efficiente del pascolo sul Matese, a favore degli allevatori e della tutela del territorio. È un risultato di grande valore per le aziende dell’Alto Casertano e per l’intera comunità del Matese. Ora ci auguriamo che si arrivi presto all’approvazione definitiva del piano di pascolamento.”