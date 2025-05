IL VIDEO. Auto di ribalta sulla Nazionale Appia, paura per un automobilista

L’incidente nei pressi del distributore di carburante Toil

MADDALONI – Incidente, questa mattina, lungo la Nazionale Appia, nei pressi del distributore di carburante Toil, dove, una Lancia Y si è ribaltata in seguito a un violento impatto con un’altra vettura.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incidente sarebbe stato provocato da una manovra improvvisa compiuta da un altro veicolo che ha svoltato bruscamente. Il conducente della Lancia Y, nel tentativo di evitare l’impatto, ha perso il controllo dell’auto

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico, fortunatamente, non si registrano feriti