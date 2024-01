I VIDEO. CASERTA. Così rubano le piante nella centralissima via San Giovanni

Le immagini sono più eloquenti delle parole.

CASERTA. Incredibile quello che accade in città, alla luce del sole, nel bel mezzo di un sabato pomeriggio invernale. La donna, ripresa di spalle, porta via le piante che i commercianti hanno posto all’ingresso delle loro attività. Indisturbata, come si vede nei video, prende le piantine e, con nonchalance si dirige verso il centralissimo corso Trieste. Senza parole, guardate le immagini.