IL VIDEO E LA FOTO. Brucia azienda di rifiuti, si teme nube tossica. I sindaci: “tenete le finestre chiuse”. L’imponente schieramento dei vigili del fuoco

Le operazioni di spegnimento sono rese difficili dal vento che sta interessando la zona

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

PASTORANO – A seguito del vasto incendio divampato questa sera, intorno alle 18:00, all’interno di un capannone appartenente all’azienda Sacco, leader nel recupero e riciclaggio di rifiuti, situata in località Torre Lupara nel Comune di Pastorano e della grossa colonna di fumo nero che si sta espandendo rapidamente, sorvolando numerosi comuni dell’Agro Casertano i sindaci invitano la cittadinanza alla massima cautela



Finestre chiuse e massima cautela



A seguito della preoccupante situazione, i sindaci dei comuni limitrofi, oltre che quello di Pastorano, – da Cancello Arnone a Santa Maria Capua Vetere, passando per Capua, Brezza, Sparanise, Francolise, Vitulazio e Bellona – hanno lanciato un appello congiunto alla cittadinanza. Si invita vivamente la popolazione a mantenere le finestre chiuse per prevenire l’inalazione dei fumi. Al momento, la natura esatta delle sostanze rilasciate nell’aria non è nota, rendendo la cautela ancora più indispensabile.



Imponente schieramento di Vigili del Fuoco



Sul luogo dell’incendio stanno operando diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Sono presenti unità dal Comando Provinciale di Caserta, dal distaccamento di Piedimonte Matese e da Teano. A supporto delle operazioni di spegnimento, sono state dispiegate tre autobotti, una proveniente dal distaccamento di Aversa e un’altra dal Comando di Avellino. Si è inoltre in attesa di ulteriori rinforzi da parte della Regione per far fronte alla complessità dell’intervento.



Monitoraggio e Sviluppi

Le autorità stanno monitorando costantemente la situazione e invitano i cittadini a seguire gli aggiornamenti tramite i canali ufficiali dei rispettivi comuni. La priorità assoluta è la sicurezza e la salute pubblica.

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.