IL VIDEO E LE FOTO. Itis-Ls Giordani. Prospettive di lavoro certe legate alla nuova specializzazione in Sistema Moda. Una sfilata per l’Open Day

CASERTA (g.g.) – Tecnologia e tessile: l’una può tenere l’altro. Ma mentre a Caserta è, al momento, solo una possibilità, altrove i numeri delle assunzioni all’interno di azienda epsecializzate lungo tutta la filiera che parte dallo studio delle materie prime, dalle attività di ideazione dei modelli, fino al loro confezionamento, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni. Esiste, dunque, ed è dimostrato dalle cifre, uno sbocco occupazionale per quei ragazzi che vogliono intraprendere una strada che è quella della duttilità. Perché iniziare a formarsi nel tessile, significa avere davanti a se tanti potenziali sbocchi e non solo uno. Le attività più strettamente produttive e industriali, ma anche per chi possiede e riesce nella scuola a modellare il proprio talento, nel settore del design più avanzato e della moda.

In base a queste premesse l’istituto tecnologico e liceo scientifico Francesco Giordani di Caserta ha deciso di lanciare il nuovo corso di studi su cui già ci siamo soffermati ampiamente nell’articolo pubblicato giorni fa (clicca qui per leggere).

A scuola, dunque, non solo per coltivare un sogno, ma per costruire, strutturare un obiettivo da raggiungere attraverso lo studio e una formazione che in questo settore non può non mettere in piena armonia con una cifra di identico protagonismo, la relazione che si elabora poi attraverso l’alternanza, tra scuola e lavoro.

La specializzazione Sistema Moda è stata presentata, martedì mattina, con un evento in cui il Giordani ha dimostrato ancora una volta di non stare lì col misurino a porsi il problema della visibilità o del giusto calibro. Sono ragazzi; amano divertirsi e sentirsi coinvolti e protagonisti dentro ad una dinamica formativa saldamente legata al mondo di oggi. E allora, è stata una rivelazione, non solo un divertimento, la sfilata che ha coinvolto proprio gli studenti del Giordani e di cui diamo conto con il video e con le foto allegati a questo articolo.

E meno male che ci sono le foto, perché queste, parafrasando il vecchio proverbio “carta canta”, cantano e dimostrano qual è stato il clima che si è respirato, prima, durante e dopo la sfilata.

Dunque, non erano solo sorrisi istituzionali, ma gioia autentica quelli mostrati dalla raggiante dirigente scolastica Antonella Serpico. Soddisfazione anche per Donatella Tortora e Lella Maccariello, le due docenti della Lorenzini, che hanno fortemente contribuito all’organizzazione dell’evento.