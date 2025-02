LA FOTO. In giro per la città con un coltello a “molla” in tasca: 21enne nei guai 11 Febbraio 2025 - 14:48

CASTEL VOLTURNO – Nell'ambito delle attività di controllo del territorio, la Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un 21enne, originario del napoletano, per porto abusivo di armi. In particolare, il giovane, dopo aver provato ad eludere il controllo, è stato fermato in località "destra Volturno" dai poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Castel Volturno. Perquisito, è stato trovato in possesso di un coltello "a molla". All'esito delle formalità, l'uomo è stato denunciato all'Autorità giudiziaria ed è stata avviata l'istruttoria per l'emissione di misure di prevenzione.