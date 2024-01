Incidente mortale in autostrada. Muore giovane padre, IDENTIFICATA LA VITTIMA

A seguito del terribile schianto è riuscito ad uscire dall’abitacolo ma in quel momento è sopraggiunta una vettura che lo ha centrato in pieno senza lasciargli scampo

CASERTA/CASALNUOVO – Si chiamava Emanuele Esposito,26 anni, vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina sulla Roma-Napoli all’altezza di Caserta Nord mentre si recava a lavoro.

Originario della frazione Tavernanova, di Casalnuovo di Napoli, per cause ancora fase di accertamento ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro il guard rail.

A seguito dello schianto Emanuele è riuscito ad uscire dall’abitacolo ma in quel momento è giunta una vettura che l’ha centrato in pieno, non lasciandogli scampo.

Lascia la compagna e una bambina i soli 2 anni