INCREDIBILE A MADDALONI. Dopo la morte di un uomo precipitato dal balcone, oggi cade un altro uomo nello stesso Parco: è grave in ospedale

Dal terzo piano

MADDALONI – A pochi giorni dalla tragica scomparsa di Nicola De Luca, deceduto nella notte di venerdì scorso dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, un nuovo episodio simile ha scosso il Parco Valentino di via Brecciame a Maddaloni.

Questa mattina, intorno alle 13:00, un uomo è caduto dal terzo piano di un edificio situato nel complesso residenziale, in prossimità del confine con via Pintime. Si tratta di C.P., 42 anni, residente nello stabile insieme alla madre anziana.

Fortunatamente, l’uomo è sopravvissuto alla caduta ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni non sono ancora state rese note.

Le cause dell’accaduto restano al momento da chiarire. I Carabinieri, giunti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.