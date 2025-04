La comunità piange Carmela, giovane mamma 41enne

I funerali si terranno domani, 8 aprile, alle ore 15:00

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN MARCO EVANGELSITA – Profondo cordoglio a San Marco Evangelista per la scomparsa di Carmela Della Ventura, venuta a mancare all’età di 41 anni presso l’ospedale di Caserta.

Carmela lascia il marito Giuseppe Foresta, i figli Pietro e Sara, i genitori, i fratelli, la sorella e tutti i parenti che la ricordano con affetto e dolore. Una donna amata e stimata, la cui scomparsa ha scosso l’intera comunità.

I funerali si terranno domani, 8 aprile, alle ore 15:00 presso la Parrocchia Nuova dello Spirito Santo, in via Aurora, a San Marco Evangelista. Sarà l’occasione per dare l’ultimo saluto a Carmela e stringersi intorno alla sua famiglia in questo momento di profonda tristezza.