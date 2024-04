LA FOTO. Audi senza assicurazione prova il sorpasso e si schianta. DONNA FERITA E AUTO SEQUESTRATA

CASTEL MORRONE – Schianto in via Sceselunghe, donna ferita e traffico in tilt. I vigili urbani del locale comando, con il capitano Pietro Casapulla e l’agente Carlo Villano, hanno sequestrato l’auto che avrebbe provocato il sinistro perché senza assicurazione obbligatoria.

È accaduto intorno alle quattro di questo pomeriggio. Ancora riservata la dinamica dell’incidente. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell’Audi di grossa cilindrata, poi sequestrata, ha tentato una manovra azzardata ed è finito contro l’utilitaria condotta dalla giovane donna.

È stata quest’ultima ad avere la peggio, riportando lesioni personali, comunque non gravi. Entrambi i protagonisti del sinistro sono del paese. Per tutto il tempo dei rilievi e fino all’arrivo dei soccorsi, il traffico è stato deviato verso vico Pontevecchio.